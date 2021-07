Músicas de DJ Ivis são retiradas das plataformas de streaming; entenda

| Foto: Divulgação

As principais plataformas de streaming musical resolveram retirar de suas playlists oficiais todas as faixas com participação de DJ Ivis, músico investigado pela Polícia Civil do Ceará por violência doméstica.

Produtor do cantor Xand Avião, e Zé Vaqueiro, DJ Ivis tem músicas que alcançaram o topo das mais tocadas, entre elas, “Esquema Preferido’’, “Galega” e "Volta Comigo BB" Algumas dessas faixas, por estarem em alta, faziam parte dos destaques das plataformas, que resolveram excluir as músicas após a repercussão de vídeos divulgados, no último domingo (11), onde mostram o artista agredindo a ex-mulher, Pamella Holanda, na frente da filha bebê.

Em nota a Deezer informou que removeu todo o destaque editorial do artista, tanto em capas como em posições de playlists.

" A Deezer não tolera qualquer tipo de violência, discriminação ou ódio contra indivíduos ou grupos por causa de raça, religião, gênero, sexualidade ou outros fatores e repudia veementemente as atitudes do DJ Ivis (Iverson de Souza Araújo). Sabemos que as devidas medidas já estão sendo tomadas e reiteramos publicamente que não compactuamos com toda e qualquer agressão, especialmente à mulher " Deezer, Plataforma de Streaming

Já o Spotify confirmou a remoção das músicas de sua plataforma, e destacou a política da empresa. "Continuaremos a buscar maneiras de impactar o bem maior e promover a indústria com a qual todos nos importamos".

DEMISSÃO - QUEBRA DE CONTRATO COM PRODUTORA

O cantor Xand Avião usou as redes sociais, na noite deste domingo (11), para se manifestar sobre a agressão do DJ Ivis à esposa, Pamella Holanda, e anunciou o desligamento do DJ da empresa dele.



" Estava viajando e fui pego de surpresa com essa tempestade do DJ Ivis. Coisa muito séria. Não admito e nem compactuo com qualquer tipo de violência, ainda mais com mulher. Não tem explicação " Xand Avião, cantor

| Foto: Divulgação

O cantor explicou que o vínculo de DJ Ivis com a sua empresa foi encerrado no domingo (11) por causa da agressão. "Como todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe (produtora de Xand) e infelizmente não tem como continuar com ele em nossa empresa. É isso, gente. Estou sem palavras e surpreso como vocês", afirmou Xand Avião.

Xand Avião ainda revelou que colocou uma equipe em contato com Pamella Holanda para dar o suporte necessário.

"Já designei minha equipe inteira para falar com a Pamela e ajudar como precisar. Ela e a criança. Estou muito triste, pois todo mundo sabe da minha ligação com o DJ. Mas repito: nada justifica violência contra mulher". completou o cantor.

