DJ Ivis é preso no Ceará por agressões contra a ex-mulher

Após uma série de vídeos de agressão contra a sua esposa, Pamella Holanda, expostos na internet e a repercussão nas redes sociais de famosos e toda a sociedade contra as atitudes do famoso, o DJ Ivis é preso.



O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou hoje no Twitter a prisão preventiva do DJ Ivis, investigado por lesão corporal após agredir a mulher, Pamella Holanda.

"Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido", afirma o governador.

