Após reencontro tenso, Marquezine e Neymar se encontram novamente

Separados desde outubro de 2018, o ex-casal queridinho do Brasil, Bruna Marquezine e Neymar protagonizaram um clima tenso ao se encontrarem em uma festa no último sábado (10). O encontro aconteceu após a final da Copa América entre Brasil e Argentina, e gerou desconforto entre os presentes.

Segundo o Léo Dias, a atriz apareceu de surpresa onde o jogador estava e deu de cara com ele acompanhado de outra pessoa.

Neymar estava na casa de Gabriel David, diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e filho de Anísio Abrahão David, patrono da Beija-Flor, no bairro do Joá. Atualmente, o empresário está namorando Giovanna Lancellotti e teria sido ela quem contou para a amiga que o jogador estava por lá.

A chegada inesperada de Bruna causou um clima tenso, não só pelo jogador estar acompanhado de outra pessoa, mas também porque o anfitrião é muito amigo de Enzo Celulari, ex-namorado de Marquezine. A atriz ficou cerca de meia hora no local e foi embora.

E o próximo encontro dos dois já está marcado: será no próximo sábado (17). Os dois foram convidados e já confirmaram presença na festa de aniversário de Gabriel, que será realizada no haras da família David, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio de Janeiro.

Quem era a acompanhante de Neymar?

A influenciadora digital Hemilly Bellon é apontada como o affair do jogador que estava lhe acompanhando. Ela é natural de Vitória, Espirito Santo, e mostrou nas redes sociais que estava passando o final de semana no Rio de Janeiro.

Ela chegou a mostrar em seus stories que estava no Maracanã e postou o vídeo de um brinde com Neymar, contando que havia feito ele beber cachaça. Mas apagou pouco tempo depois.

A influenciadora digital é ex-namorada de Arthur Picoli, do BBB21, e se tornou assunto na internet pela sua semelhança com Carla Diaz, atual dele na época.

