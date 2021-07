DJ Ivis dá entrevista sobre as agressões contra a ex-mulher

| Foto: Divulgação

DJ Ivis resolveu quebrar o silêncio e se pronunciar sobre as agressões que cometeu contra Pamella Holanda, a ex-companheira. O cantor concedeu entrevista a Roberto Cabrini, que irá ao ar no próximo domingo (18), no “Domingo Espetacular”, da Record. A entrevista foi dada antes do cantor ser preso.

Já Pamella Holanda, de acordo com o colunista Leo Dias, aparecerá no “Fantástico”, da TV Globo.

| Foto: Divulgação

Agressões

As imagens do músico agredindo Pamella foram divulgadas por ela no Instagram, no último domingo (11). Nas gravações, que ocorreram na casa da dupla, no Ceará, DJ Ivis aparece puxando o cabelo da jovem, lhe dando tapas, socos e pontapés.

Os vídeos causaram grande repercussão nas redes sociais e o cantor perdeu várias parcerias e foi dispensado do escritório que agenciava a sua carreira, também teve suas canções tiradas das rádios cearenses.

Prisão

DJ Ivis foi preso na tarde de quarta-feira (15). O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou, no Twitter, a prisão preventiva do DJ Ivis por conta das agressões contra Pamella Holanda.

"Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido", afirma o governador.

