Nelson Miolaro, o "Vovô do TikTok", morre aos 90 anos após queda

Nelson Miolaro, de 90 anos, conhecido como o ‘Vovô do Tik Tok’ e a esposa dona Nair, ganharam fama na plataforma. | Foto: Divulgação

Fãs do seu Nelson Miolaro, de 90 anos, conhecido como o "Vovô do Tik Tok" receberam uma triste notícia nesta quinta-feira (15). A página oficial do Instagram de vídeos do casal Nair Donadelli e Nelson confirmou o falecimento do idoso, que estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após ter sofrido uma queda.

"Chegou o momento o qual não queríamos que chegasse nunca, o momento de dizer o adeus a alguém que sempre conhecemos cheio de vida e energia. É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce cantarolante e a postura mais elegante. Uma nova estrela, radiante, com um brilho sem igual o céu ganhou. Não vamos encarar a morte como um ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre e você foi, é e sempre será amado por todos nós, como marido, pai, avô, bisavô, como o nosso personagem favorito: “Vovô TikTok”. ♥‍ É assim que lembraremos de você, sorrindo, feliz e sempre cantarolando!", foi postado no perfil.

Os detalhes do sepultamento e do velório não foram divulgados, mas as cerimônias devem ser restritas, devido à pandemia.

Um sucesso

Pai de três filhos, cinco netos e um bisneto, seu Nelson deixa uma legião de admiradores. Ele ficou famoso com vídeos de humor e dança ao lado da esposa, dona Nair, alcançando a impressionante marca de 2,7 milhões de seguidores. No TikTok, plataforma de vídeos, eles somam 7,1 milhões de fãs.

O casal foi incentivado pelos netos a gravarem os vídeos, como forma de passar o tempo para superar o momento de pandemia e viralizaram na internet.

"Foi uma brincadeira, porque a gente não sai de casa, tem que ficar fechado por causa desse vírus. Então eles começaram a filmar e agora nós fomos parar no mundo inteiro. São eles que vão dando as dicas", contou dona Nair.

Acompanhe um dos vídeos dos “@vovostiktokers”:

Leia mais:

Após xenofobia contra amazonenses, grupo posta vídeo de desculpas

Renan Bolsonaro viraliza nas redes com desafio em que cospe na mãe