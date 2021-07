Ruivinha de Marte grava música com MC Loma e anuncia: 'Lá vem hit'

O encontro das duas artistas foi divulgado nas redes sociais | Foto: Divulgação

Manaus - "Foguete não tem ré". A expressão, muito usada para se referir a busca pelo sucesso, representa muito a ascensão da influencer amazonense Anny Bergatin, a "Ruivinha de Marte" , que anunciou, nesta quinta-feira (15), a gravação de uma música com a MC Loma.

O encontro das duas artistas foi divulgado nas redes sociais. A música delas já considerada uma grande aposta. "Lá vem hit", publicou Ruivinha de Marte, junto com uma foto ao lado de MC Loma.

"Aguardem que essa música vai ser hit", disse Loma nos stories do Instagram.



Rapidamente os fãs das cantoras reuniram trechos da gravação e divulgaram no Youtube. Ouça parte da música e veja o momentos de Ruivinha de Marte e MC Loma juntas.

Sucesso de Ruivinha

Na semana passada, Ruivinha de Marte lançou o videoclipe da música ‘Não Te Quero Mais’ no YouTube. A produção tem a participação especial de Cremosinho e DJ Alle Mark.

Ruivinha tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. No TikTok, o sucesso da moça é ainda maior com 10, 3 milhões de fãs e 98, 7 milhões de curtidas em seu perfil.

O clipe de também já alcançou quase 5 milhões visualizações na plataforma de vídeo da internet. Assista:

Reality?

A amazonense está sendo cogitada para ser umas das participantes do reality show "A Fazenda 13" . As informações de bastidores da sua participação no reality da TV Record, vem de fontes da coluna de Leo Dias.

Natural de Urucará (AM) e criada em Manaus, a moça mostra que nasceu para viralizar. Com sua dancinha peculiar, ela foi convidada pelo cantor Nadson, o Ferinha, para participar das gravações do clipe Na Ponta do Pé, em Sergipe. Confira:

