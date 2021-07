Em vídeo, DJ Ivis pede perdão para Pâmella e todas as mulheres; veja

A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão a Pamella Holanda | Foto: Reprodução

Após ser acusado de agressões contra a ex-mulher Pamella Holanda, Dj Ivis produziu um vídeo na última quarta-feira (14), 20 minutos antes de sua prisão no Ceará.

Com a chegada da polícia à casa do artista, ele não teve tempo de divulgar a gravação nas redes sociais, como ele queria.

A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão a Pamella Holanda, sua ex-esposa, a todas as mulheres e aos fãs.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução





Acusações e repercussão

O caso envolvendo o DJ Ivis com agressões contra a ex-esposa Pamella Holanda, ganharam as redes sociais e demonstra que muitos não se calam diante da violência exposta. O artista começa a ter prejuízos na carreira.

Emissoras de rádio e televisão do Ceará estão anunciando que não vão mais tocar as músicas do DJ Ivis em sua programação por conta das denúncias de violência.

O Grupo Cidade de Comunicação também emitiu um posicionamento contra o DJ Ivis. “Informamos que, devido aos atos de violência cometidos pelo cantor e compositor DJ Ivis contra a ex-companheira Pamella Holanda, nós retiramos os hits do artista da programação musical de nossas rádios”.

Fazem parte do grupo as emissoras Atlântico Sul FM 105.7, Cidade 99.1, Jovem Pan Fortaleza 94,7, 89,9 FM e Cidade AM 860, entre outras.

A Rádio Plus FM, do Grupo Cearasat de Comunicação, fez o mesmo. “A emissora reafirma que não compactua, de forma alguma, com qualquer tipo de violência contra a mulher seja ela física, psicológica, sexual ou patrimonial. E, em respeito a Pamella Holanda, assim como todas as mulheres vítimas de violência, a Rede Plus FM anuncia a retirada de todas as músicas que contam com a participação do agressor, DJ Ivis, da nossa programação”.

Leia mais: