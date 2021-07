Whindersson queria filho no palco no show em Manaus; veja vídeo

O vídeo surpreendeu seus mais de 42,6 milhões de seguidores, por falar de um assunto tão delicado quanto a morte do filho de apenas 22 semanas | Foto: Reprodução/Youtube





Whindersson Nunes publicou seu primeiro vídeo nesta sexta-feira (16), após a perda prematura do filho, João Miguel, no dia 31 de maio.

Na publicação, os amazonenses puderam sentem-se homenageados quando o humorista cita a cidade de Manaus e a gravação do DVD no Teatro Amazonas.

O vídeo intitulado “Psiquiatra”, foi publicado em seu canal do YouTube, e tem mais de 1,7 milhão de visualizações.

Ele cita a capital do estado no momento em que o humorista faz uma terapia encenada e afirma que imaginava o filho subindo no palco com ele no dia da gravação de seu DVD.

" Eu imaginava meu filho subindo o palco comigo em Manaus. " Whindersson Nunes, Humorista

O vídeo surpreendeu seus mais de 42,6 milhões de seguidores, por falar de um assunto tão delicado quanto a morte do filho de apenas 22 semanas. No diálogo que mostra uma sessão de terapia, Whindersson mergulha fundo em suas feridas, ao mesmo tempo que entrega usa do humor.





Veja o vídeo emocionante:

Veja o momento | Autor: Reprodução

Show de Manaus na Netflix

Em março de 2020, Whindersson Nunes afirmou, que irá gravar um especial da Netflix em Manaus, no Teatro Amazonas, um dos pontos turísticos mais ilustres da cidade. As datas seriam dia 3, 4 e 5 de julho. No entanto, por conta da pandemia, não aconteceu.

“A cidade que eu escolhi para gravar meu próximo especial da Netflix foi Manaus. Será uma honra gravar meu show no Teatro Amazonas, 3, 4 e 5 de julho”, publicou no perfil oficial do Twitter.

