Pamella diz que vem sofrendo ameaças de morte após denunciar DJ Ivis

Pamella Holanda, ex-mulher do DJ Ivis, preso após agredi-la , conversou com os seguidores dela no último sábado (17). Ela revelou estar passando por uma situação muito delicada depois que denunciou o músico. Segundo ela, desde que saiu da casa de Ivis, vem sofrendo com ameaças de morte e xingamentos na internet.

“Quero que entendam que eu não estou bem, eu tenho sofrido ameaças de morte, já li, inclusive de outras mulheres, que mereço passar fome. Eu e minha filha. Eu preciso de paz. Obrigada pelas mensagens, pela preocupação de todos comigo e com a Mel. Eu não estou bem, mas a Mel está, e isso é o que me fortalece. Eu quero muito dar isso por encerrado. Eu preciso e quero seguir minha vida. Eu não posso viver revivendo isso, recontando e me explicando. Eu entendo que as pessoas gostam de transparência, nesse momento preciso ser até para seguir em paz. Minha mãe não recebia 1 centavo do então meu ex-companheiro para ser conivente com as agressões, pelo amor de Deus. Que absurdo! Que espécie de mulher seria ela?”, escreveu ela no Instagram.

Confira a entrevista que Pamella Holanda deu a Léo Dias

DJ Ivis tem habeas corpus negado e cabeça raspada em presídio

O músico Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, teve o habeas corpus negado pela Justiça no último sábado (17) e permanecerá preso por tempo indeterminado. Iverson é acusado de agredir a ex-mulher, Pamella Holanda.

Ivis foi preso na última quarta-feira (14), após Pamella divulgar vídeos em que o DJ a agredia. O caso viralizou nas redes sociais. O artista já soma vários prejuízos na carreira.

Emissoras de rádio e televisão do Ceará estão anunciando que não vão mais tocar as músicas do DJ Ivis em sua programação por conta das denúncias de violência.

