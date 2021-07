Saiba quem é Douglas Souza, atleta olímpico que viralizou na internet

| Foto: Divulgação

Douglas Souza, 25 anos, ponteiro da seleção brasileira de vôlei, viralizou essa semana nas redes sociais mostrando os bastidores dos atletas na Vila Olímpica. Douglas foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, e ouro nos Jogos do Rio em 2016.

O Brasil enfrenta a Tunísia pela primeira rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos na sexta-feira (23), a partir das 23h da noite.



Douglas foi o primeiro jogador da seleção masculina brasileira de vôlei a se declarar gay, em 2018. Nas redes, ele mostra a rotina com o namorado, Gabriel Augusto Campos.

Douglas, fez piada com o material da cama construída de material reciclável, como papelão. Ele gravou um vídeo pulando e sambando em cima para testar a resistência do móvel. No fim, ele aprovou a cama.

"Gente, vocês viram que quase quebrou a cama? Que fez um 'trec'. Eu tô muito em choque. Eu tinha certeza que só a minha ia fazer isso. Tinha muita certeza. Ainda bem que não quebrou. Deu certo. Deu pra sambar, deu pra quicar. Não, mentira. Mas vocês entenderam, cama super aprovada", brincou o ponteiro.

Atleta do Vôlei Taubaté, Douglas é cheio de títulos com um futuro brilhante pela frente além de uma promessa forte de medalha para o Brasil, em Tóquio com a seleção masculina de vôlei.

