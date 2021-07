Bruna Marquezine e Enzo Celulari voltaram? Veja o vídeo do casal

| Foto: Divulgação

Bruna Marquezine publicou um vídeo nos stoires do Instagram,, na madrugada desta quinta-feira (22), em que aparece Enzo Celulari e, claro, os fãs logo ficaram animados pela possível volta do casal. Bruna divulgou o vídeo para parabenizar Gabriel O. David, um amigo que ela e Enzo têm em comum.

No registro, Gabriel está segurando Mia, gatinha que Bruna e Enzo adotaram juntos enquanto namoravam. Enzo, então, aparece ao lado esquerdo, dando um beijinho na "filha" de quatro patas. O registro é antigo, já que mostra Mia ainda filhote.

"Feliz seu dia, tio da Mia! Você tem um coração lindo, Biel. Te admiro muito! Te desejo tudo de melhor, meu querido!", escreveu Bruna no post. "Que você continue sendo esse ser humano ímpar, de coração gigante e sono pesado. Te amo", escreveu Enzo, com uma foto do amigo dormindo.

Nas redes sociais, muitos fãs torceram pela suposta volta dos dois. "Eles nunca terminaram", apostou uma fã. "São lindos juntos", elogiou outra. Mensagens como "eu ameiii. Neymar não merece a Bruna e espero que ela e Enzo fiquem juntos", "isso sim é um casalzão" e "são um casal de tirar o fôlego e ele é um gato, ela também. Vai fundo, Bruninha, vai que vai, minha filha" também foram deixados no Instagram.

Bruna e Enzo, que já eram alvos de rumores de romance desde o ano passado, assumiram oficialmente o namoro no início do ano. Mas a relação teria chegado ao fim no começo deste mês, o que não foi confirmado nem negado por nenhum dos dois até o momento.

