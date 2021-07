Dj Ivis faz vazar áudios de brigas com a ex-mulher; ouça

| Foto: Divulgação

Novos áudios, publicados por Leo Dias, expõem, ainda mais, a relação tóxica em que Pamella Holanda vivia ao lado do DJ Ivis.

Na conversa DJ Ivis diz que vai sair e Pamella fala que se ele sair ela vai se matar e levar a filha junto. "Eu estou falando sério, pois quem não tem mais o que perder sou eu".

Ivis retruca. "Se você fizer isso não vou poder fazer. Você vai se matar e matar sua filha sem eu ter a culpa de nada".

Pamella dispara que Ivis se resume apenas à fama e ao dinheiro e e afirma ainda que se ela sumisse seria melhor do que viver ao lado dele. Já o cantor se defende, dizendo que tudo o que conseguiu foi graças ao seu trabalho.

“Tudo o que tenho é fruto do meu trabalho e se você se jogasse daqui, com a sua filha, você seria resumida à uma mãe louca que se matou. Eu já te falei várias vezes que você pode sair e levar a Mel [filha do casal]. Deixo esse apartamento. Já fiz tudo o que podia e não deu em nada”.

O produtor musical está preso desde a última quarta-feira (14) pelas agressões à sua ex-mulher. Dois pedidos de habeas corpus já foram apresentados pela defesa de Ivis, porém todos foram negados pelo STJ.

Ouça o áudio

Pamella diz que vem sofrendo ameaças de morte

Pamella Holanda, ex-mulher do DJ Ivis, revelou estar passando por uma situação muito delicada depois que denunciou o músico . Segundo ela, desde que saiu da casa de Ivis, vem sofrendo com ameaças de morte e xingamentos na internet.

“Quero que entendam que eu não estou bem, eu tenho sofrido ameaças de morte, já li, inclusive de outras mulheres, que mereço passar fome. Eu e minha filha. Eu preciso de paz. Obrigada pelas mensagens, pela preocupação de todos comigo e com a Mel. Eu não estou bem, mas a Mel está, e isso é o que me fortalece. Eu quero muito dar isso por encerrado. Eu preciso e quero seguir minha vida. Eu não posso viver revivendo isso, recontando e me explicando. Eu entendo que as pessoas gostam de transparência, nesse momento preciso ser até para seguir em paz. Minha mãe não recebia 1 centavo do então meu ex-companheiro para ser conivente com as agressões, pelo amor de Deus. Que absurdo! Que espécie de mulher seria ela?”, escreveu ela no Instagram.

