Wesley Safadão defende amigo pastor acusado de pedofilia em vídeo

| Foto: Divulgação

Wesley Safadão usou o Instagram, nesta segunda-feira (26), para defender o pastor André Vitor que foi acusado de pedofilia, após aparecer abraçando uma criança em um vídeo publicado pelo próprio cantor em sua rede social, mas que depois foi apagado com a repercussão da polêmica.

Safadão criticou os comentários dos seguidores em que acusam o pastor de assédio e de importunar a criança.

"Não sei o que tá acontecendo. Essa internet está doente, estava falando com minha assessoria, pediram para que eu me pronunciasse e soltasse uma nota, mas eu não. Eu não vou ficar bem se eu não for leal com a pessoa que mais me ajudou nessa vida", disse Safadão. O cantor disse confiar em André e que ele frequenta o círculo de amigos e sua própria casa.

Wesley acredita em uma injustiça contra o amigo. "Uma pessoa que só edifica minha vida, minha casa, que me aproxima de Deus. Estou falando do André Vitor. Um irmão, pessoa de total confiança, é uma grande injustiça o que estão fazendo com ele, que estão querendo fazer, mas não vão fazer porque Deus é maior que tudo . Esses juízes da internet condenam a pessoa sem ouvir a versão", continua Safadão.

Veja o vídeo do Safadão

| Autor: Divulgação

Segundo o cantor, André tem complexo em mostrar o corpo por estar acima do peso e, por isso, estaria puxando a camisa para baixo. Quando está vendo que está filmando, ele sempre fica se escondendo atrás das pessoas porque não quer mostrar a barriga.

"Vamos repensar que são vidas, profissões do outro lado. Precisamos de mais amor e paz, fico pensando que se as coisas boas repercutissem como essas ruins", diz o cantor.

Wesley trata o vídeo como uma forma de "cancelar" o amigo e que as pessoas estão publicando atrás de "biscoito", uma gíria na internet para ganhar engajamento em publicações.

"Tô aqui porque amo o André. Uma pessoa maravilhosa, meu irmão. Eu sei que isso é sério e precisamos tomar cuidado. Mas também sei as pessoas que coloco dentro da minha casa", afirma.

Leia mais:

MP investiga se Thyane Dantas furou fila da vacina; entenda o caso

Wesley Safadão e Thyane Dantas discutem em público e expõem crise