Rayssa Leal, a fadinha do skate, vira personagem de Tony Hawk’s 2

Tóquio - Menos de 24h após ganhar a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, Rayssa Leal, a fadinha do skate, recebeu uma homenagem da equipe Bomba Patch. Conhecidos por criarem versões alternativas de jogos - os famosos patches - de futebol, com times 100% atualizados, o grupo resolveu ir além do universo dos gramados e se aventurou nas pistas de skate.

Nesta segunda-feira (26), a equipe disponibilizou a medalhista no game Tony Hawk's Pro Skater 2, um famosíssimo jogo do esporte que contagiou crianças e adolescentes nos anos 2000. No vídeo publicado pela equipe, é possível ver uma personagem com o mesmo figurino usado por Rayssa na final da modalidade street, que ocorreu na madrugada do mesmo dia. No jogo, ela realiza manobras em cenários icônicos do game, ao som da banda brasileira Charlie Brown Jr.

Confira o vídeo abaixo:

A modificação dos jogos começou com uma simples brincadeira do criador Allan Jefferson. Lançado à época em que o futebol nacional ainda não recebia tanta atenção nos consoles, o paulista trouxe uma febre entre brasileiros que, a partir de lá, puderam controlar os times de coração.



A medalhista

Com apenas 13 anos, a maranhense Rayssa Leal se tornou a medalhista mais jovem do país na história da participação brasileira nos Jogos Olímpicos. Ela ingressou no esporte com apenas sete anos, e vem conquistando diversas medalhas nos últimos anos.



Natural de Imperatriz (MA), a atleta marcou 14,64 na somatória, e só foi superada pela dona da casa Nishiya Momiji (15.26), também de 13 anos. Outra japonesa, Funa Nakayama, de 16 anos, levou o bronze (14.49). As disputas ocorreram no Parque de Esportes Urbanos de Ariake.

Nesta segunda-feira (26), Leal competiu com nomes de prestígio no mundo do skate, como o caso da americana Alexis Sablone e a brasileira Letícia Bufoni, número 4 no ranking. Apesar da experiência, Bufoni se apresentou com Rayssa na quarta e última bateria, mas não conseguiu nota suficiente para ir à final: totalizou 10.91 pontos, ficando em nono lugar.

