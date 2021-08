Vídeo: Joelma surpreende manauaras com fotos no Teatro Amazonas

Joelma está em Manaus em trabalhos publicitários | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- A cantora Joelma é conhecida por fãs por seu carisma, dança e canções em ritmo do Calypso. Dona dos hits "A lua me traiu", "Dançando Calypso" e "Doce Mel", a artista paraense possui milhares de fãs em solo amazonense.

Ela surpreendeu os fãs e pessoas que estavam passando pelo Largo São Sebastião, no Centro de Manaus. A cantora estava fazendo fotos para uma campanha publicitária, na manhã desta quinta-feira (12).

Ela acenou para os fãs, falou com alguns, tirou fotos e com todo o carisma realizou o trabalho na capital amazonense.

Segundo as publicações da cantora, ela está em Manaus desde a quarta (11) e chama a atenção por onde passa.

Queridinha das redes sociais

Não é apenas no palco que Joelma faz sucesso. Ela movimentou a internet na última vez que apareceu ruiva. É claro que a loira não deixaria de ser reconhecida pelos cabelos cor de sol, mas ela fez a brincadeira durante gravação do último clipe.

"Hm, acho que gostei. Será que vem aí", publicou Joelma, levantando suspense entre os seguidores, que especularam se a mudança não seria parte da divulgação de seu mais novo trabalho.

História em Manaus

Foi na capital amazonense que a rainha do Calypso gravou o DVD "Calypso na Amazônia", em 2004. A apresentação lotou o Sambódromo de Manaus com um público superior a 50 mil pessoas. O show histórico ficou marcado na época e é lembrado até os dias atuais.

