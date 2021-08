Gusttavo Lima chora e se declara para Andressa Suita: "Te amo"; veja

| Foto: Divulgação

Gusttavo Lima surpreendeu ao declarar o seu amor a Andressa Suita durante a gravação de seu novo DVD, "Boteco", que aconteceu em um show em Boston, nos Estados Unidos. "Gabriel e Samuel, papai te ama. Alô Andressa, eu também te amo. Muito", disse o cantor, entre lágrimas, após ter dedicado o show à mãe, Sebastiana, que morreu em 2015 quatro dias após o casamento dos artistas.

Em outro momento mais descontraído do show, Gusttavo Lima voltou a falar da mulher, que não viajou com o sertanejo porque os filhos não conseguiram tirar a tempo o visto norte-americano. "Alô Andressa, beijo. Acompanha, bem. Papai tá com saudade. Quando papai chegar vai ser um estrago", prometeu.

Da Bahia, para onde foi passar uns dias de descanso e exibiu o corpo sarado ao lado dos filhos, dos pais e da irmã, Luara Suita, Andressa reagiu com um coração ao ver pela TV a declaração do marido. E mostrou que Gabriel e Samuel estavam acompanhando a apresentação do papai famoso.

Desde que se separaram, em outubro de 2020, Andressa Suita e Gusttavo Lima têm evitado falar da relação, que foi retomada no início do ano seguinte, quando eles começaram a ser vistos juntos. Apesar de todas as evidências deixarem claro que os artistas voltaram a formar um casal, eles têm permanecido cada vez mais afastados das redes sociais.

