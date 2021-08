Pastora garante ter visto Paulo Gustavo e MC Kevin no inferno; vídeo

| Foto: Divulgação

Em um vídeo, que viralizou essa semana, a pastora evangélica Nadir aparece dizendo que viu o humorista Paulo Gustavo , morto recentemente em decorrência de complicações da Covid, no inferno.

Ela diz que teve uma visão que revelou que Paulo foi enganado ao vestir roupas brancas e ser encaminhado ao inferno, em outro momento a pastora conta que também viu o cantor de funk MC Kevin que morreu ao cair do 5º andar de um prédio, no Rio de Janeiro.

"O Senhor me disse: 'Olha direito'. Quando eu olhei, era só trevas em volta dele (Paulo Gustavo), e ele não via. Ele não conseguia ver as trevas. O Senhor me dizia: 'Os demônios o enganaram até o fim'. Este homem está no inferno. Porque nenhum homossexual entrará no meu reino, me disse o Senhor", começou ela.

O vídeo recebeu bastante críticas por parte dos internautas: "Como uma pessoa, que se diz, temente a Deus, pode dizer tanta merda", escreveu uma internauta.

| Foto: Divulgação

Quem se lembra da pastora sexóloga Nadir? Pois bem, ela voltou. Dessa vez disse q viu Paulo Gustavo no inferno tentando subir uma escada p o céu e MC Kevin não sentiu a queda, pois passou direto p o inferno. “O Sr. falou q nenhum homosexual e nenhum devasso entrará no seu reino”. https://t.co/BbNfwSYUxU pic.twitter.com/xLUEkxpSSJ — Flávio Costa (@flaviocostaf) August 19, 2021





Veja o vídeo da pastora

E-mail: [email protected] Pentecostal Morada de Deus.Sede: Rua Casemiro Polanovisk, 32, Parque Gerassi, Santo André, SP. CEP: 09120-200.Cultos t... | Autor: A Casa da Pastora

Leia mais

Mãe de Paulo Gustavo passa mal durante missa em homenagem ao ator

MC Kevin: nova testemunha garante que cantor pediu ajuda antes de cair

Relembre os cantores sertanejos que nos deixaram muito cedo