Taís Araújo diz que Luísa Sonza “não é artista” durante programa

Os internautas apontaram uma possível crítica a Sonza. | Foto: Reprodução

Taís Araújo precisou usar suas redes sociais na noite dessa terça-feira (31) para explicar uma referência à cantora Luísa Sonza no The Masked Singer Brasil.

Na ocasião, a atriz palpitou que a Gata Espelhada seria a cantora Lelezinha após receber uma dica.

“É a Lelezinha! Artista! Luísa Sonza, que eu achei que podia ser, ela não é artista. É muito carioca”, disse Taís.

O comentário, porém, causou controvérsia entre os internautas, que apontaram uma possível crítica a Sonza.

No entanto, após o programa, Taís tratou de colocar panos quentes na polêmica e explicou que ela se referia ao sotaque da cantora.

“Aí, galera do Twitter que gosta de causar, seguinte: o programa é editado. A Luísa Sonza é sim uma artista independente. Eu tinha citado antes e cortaram”, começou ela.

Luísa não se pronunciou sobre o caso | Foto: Reprodução

“Eu falei ‘tá vendo, não é Luísa, porque a Luísa não fala artista [com ênfase na sílaba ‘ar’] igual a carioca’. Eu estava me referindo ao sotaque. A Luísa é sim uma artista independente que eu gosto muito”, explicou a atriz

Mais polêmicas

A última é relacionada à apresentadora Xuxa Meeneghel. A atriz global rebateu ao desejo de Xuxa em ser negra.

Perguntada sobre como queria ser, caso nascesse de novo, Xuxa afirmou que gostaria de ser negra. “Taís, eu gostaria de vir com a sua cor, seu cabelo, sua pele. Eu ia me amar muito, ia me olhar no espelho toda hora”, disse.

“Ser preta não é mole não. Depois te conto o que é vir preta nesse país e nesse mundo. Eu também me amo, mas o problema não sou eu. É o mundo lá fora”, rebateu Taís Araújo.

