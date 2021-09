Mansão de Xuxa avaliada em R$ 45 milhões é vendida para cantora

Uma das salas da mansão de Xuxa | Foto: Reprodução

A mansão da apresentadora Xuxa Meneghel, 58, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste , de 2.626 metros quadrados foi comprada pela cantora de pagode Karinah e o marido dela, Diether Werninghaus. A aquisição foi confirmada pela assessoria da cantora. Os valores do negócio não foram divulgados. No site Sotheby's International Realty, o imóvel é anunciado por R$ 45 milhões.

A mansão estava à venda desde 2018, após a morte da mãe de Xuxa, dona Alda, em maio daquele ano. A apresentadora chegou a construir um pequeno hospital dentro de casa para tratar a mãe, que se tratava da doença de parkison.

A cantora Karinah afirmou, por meio de nota encaminhada pela sua assessoria de imprensa, que vai cuidar dos pássaros raros que moram na mansão.

Área externa da mansão de Xuxa | Foto: Reprodução





"Fiquei muito honrada de poder cuidar e amar esses pássaros lindos que Xuxa irá deixar na casa. Eles não se acostumariam em outro lugar, então fico feliz de poder continuar dando amor e carinho para todos. No Sul eu tenho pássaros em casa também, sou apaixonada pela paz que eles nos trazem" disse.

A mansão de Xuxa possui cinco suítes (duas delas com 168 metros quadrados), jardim tropical, cinema particular com banheiro, estúdio de gravação, elevador, e um apartamento todo equipado no subsolo com quarto e sala.



Na área externa, há uma varanda com piscina, quadras de vôlei e de basquete, cozinha gourmet, sauna a vapor, vestiário, piscina com cascata, sala de pilates, hidromassagem e academia. E a garagem tem espaço para seis carros, casa de máquinas e área de serviço.