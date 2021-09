Juliette apaga capa de álbum após ser acusada de plagiar Pabllo Vittar

Na véspera do lançamento oficial de seu primeiro álbum musical, Juliette Freire apagou a capa que havia divulgado nas redes sociais nesta quarta-feira (1°), após ser acusada de plagiar Pabllo Vittar. A vencedora do BBB21 compartilhou uma nova arte três horas depois da divulgação da primeira, que ficou parecida com a capa de Indestrutível, single da drag queen.

Na manhã desta quarta, Juliette compartilhou a capa de seu EP homônimo, que contará com seis faixas. Na imagem amarelada, a influenciadora aparece no centro, olhando para cima e com seu rosto multiplicado em um círculo a sua volta. Esse efeito é chamado de prisma. A assinatura da campeã do Big Brother Brasil 21 aparece em cima de seu rosto.

Meu povo o EP tá pronto! Com direção artística de Giovanni Bianco, Juliette divulga a capa do seu primeiro projeto como cantora. Autointitulado, o conjunto de 6 faixas chega nas plataformas digitais amanhã, dia 2 de setembro. https://t.co/BIQNPgTeOO #EPJuliette pic.twitter.com/EFX5KNsKns — BCharts (@bchartsnet) September 1, 2021

"Chegou a hora de assumir a minha melhor faceta. Conheçam a capa do meu sonho! A música sempre foi o meu refúgio, ela me leva a lugares lindos… Aqui estou eu! Meu EP estará disponível amanhã em todas as plataformas de streaming", escreveu a "rainha dos cactos".

Agora! Juliette é acusada de “copiar” capa de álbum de Pablo Vittar pic.twitter.com/BNOFi3qHLY — Fofocou (@fofocou_) September 1, 2021

Quem tava acusando?? — Renata 🌵🌵 (@Renata80962240) September 1, 2021

a nossa camilla cabello pic.twitter.com/9Evck3co3H — 𝕬𝖌𝖔𝖘𝖙𝖔𝖘𝖎𝖓𝖍𝖔 (@_Agostinh0) September 1, 2021

A Internet conseguiu, em questão de horas, fazer a Juliette trocar a capa do EP. Não tá dando mais, não... pic.twitter.com/aGrrsPiXbZ — Bruno Di Maio 🏳️‍🌈 #ForaBolsonaro 🏳️‍🌈 (@BruDiMaio) September 1, 2021

A Juliette teve que mudar a capa do primeiro projeto dela por causa de hate... e hate sem embasamento nenhum, né? Pq esse efeito fotográfico é usado há décadas atrás HAHAHAHAHA ô, gente... querem patentear efeitos que qualquer um pode fazer na internet, mô? pic.twitter.com/EiFLX2c3Xe — Dan (@pqp_dann) September 1, 2021

Nas redes sociais, entretanto, vários internautas compararam a capa da amiga de Anitta com a capa de Indestrutível, canção de Pabllo Vittar, que usou o mesmo efeito holográfico.



Supostamente devido à repercussão das acusações de plágio, a cantora estreante apagou a primeira divulgação e subiu um novo post em seus perfis nas redes sociais. A capa nova também conta com efeito prisma, mas só em um sombreado da artista.

*Com informações do Notícias da TV

