Caio Castro publica 'indireta' após término com Grazi Massafera

Caio Castro deixou os internautas curiosos ao postar um recado enigmático nas redes sociais. Logo após o fim do seu relacionamento com Grazi Massafera, o ator compartilhou uma mensagem sem nenhum tipo de explicação: "O mundo dá voltas. Deus não tarda e nem falha. Ele age na hora certa", disparou com emojis de coração e raio.

No post dias atrás, em que falava sobre a separação, o ator pediu respeito pelo momento em que ele e Grazi estão passando e desmentiu comentários sobre uma suposta traição.

"Nunca fomos de falar da nossa relação. Nunca expusemos muita coisa sobre nós. E não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma história de traição passa da falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos. Fomos maduros e respeitamos, antes de mais nada, nosso amor", escreveu Caio.

Caio e Grazi estão juntos desde setembro de 2019. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez na festa de aniversário do apresentador Luciano Huck. Sobre o relacionamento, Grazzi informou:

“Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história”, contou Grazi Massafera.



*Com informações da assessoria

