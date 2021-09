Qual a participação de Anitta em primeiro projeto musical de Juliette

Anitta e Juliette | Foto: Reprodução

Hoje, Juliette celebrou o lançamento de seu primeiro projeto musical. E um fato surpreendeu o público: Anitta, que participou do projeto, não cantou com a vencedora do "BBB 21" em nenhuma das seis faixas. A cantora fez parte das direções artística e musical, além de também responder pela coordenação do projeto. A ficha técnica traz o nome de batismo de Anitta, Larissa de Macedo Machado, ao pontuar as participações.



Renan Machado, irmão de Anitta, aparece listado como um dos responsáveis por direção artística e coordenação. Daniel Trovejani, ex-affair da cantora, também fez parte da equipe.

As duas ficaram muito amigas, e Anitta contou que começou a planejar o álbum antes mesmo de Juliette sair do BBB. Ela ajudou a compor uma das seis faixas e a gravação, inclusive, foi no estúdio que a Poderosa mantém em casa, na Barra da Tijuca. Ontem, Anitta admitiu estar "ansiosa" por conta do lançamento do primeiro álbum de Juliette. "Está muito incrível. Ela se entregou, todos nós entregamos tudo. Eu acompanhei tudo remoto", disse a cantora.

*Com informações da TV E FAMOSOS