Morre ator Sérgio Mamberti, o “Dr. Victor” aos 82 anos

Atualmente, esteve no elenco de 3%, série brasileira produzida pela Netflix | Foto: Reprodução

Morreu na madrugada de hoje (3) o ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Ele estava internado em um hospital da rede Prevent Sênior, na capital paulista, intubado e com uma infecção nos pulmões.

A informação foi confirmada por um dos filhos do ator, Carlos Mamberti. O ator havia sido internado em julho por 15 dias para tratar de uma pneumonia e chegou a passar por uma unidade de terapia intensiva (UTI). Ele se recuperou e teve alta.

Mamberti, que neste ano lançou a autobiografia Sérgio Mamberti: Senhor do meu Tempo, escrita com o jornalista Dirceu Alves Jr. , ficou conhecido por diversos papéis de destaque, como Dr. Victor, do Castelo Rá-tim-bum e produções da TV Globo, como A Diarista e Os Normais.

Atualmente, esteve no elenco de 3%, série brasileira produzida pela Netflix. Também atuou como diretor em peças importantes no circuito paulista, como a premiada Um Panorama Visto da Ponte.

Sua estreia como ator foi no cinema, em 1966, com a comédia Nudista à Força, de Victor Lima. Depois, atuou em O Bandido da Luz Vermelha (1968), Toda Nudez Será Castigada (1973), O Homem do Pau Brasil (1980), A Hora da Estrela (1985), A Dama do Cine Shangai (1987). Participou ainda de filmes infantis como Xuxa Abracadabra (2003) e O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili (2006).

Também participou de novelas como As Pupilas do Senhor Reitor (1970), Brilhante (1981), Anjo Mau (1998), O Profeta (2007), Flor do Caribe (2013), Sol Nascente (2016) e Vale Tudo (1988).

Mamberti também era conhecido por ser um dos maiores articuladores culturais do país .

Leia mais:

Tarcísio Meira morre aos 85 anos