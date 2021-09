Whindersson Nunes anuncia data de show no Teatro Amazonas

| Foto: Divulgação

O humorista piauiense Whindersson Nunes, 26 anos, usou as redes sociais para divulgar a data do novo show especial para a Netflix "É de mim mesmo", para o dia 3 de outubro no Teatro Amazonas.

Senhoras e senhores, eu estou pronto!

🥲🥰🔥😡🤯👽 pic.twitter.com/oLKTYd7pCN — Whindersson (@whindersson) September 2, 2021

Em outro rede social Nunes publicou: "C*r*lh* que tesão senhoras e senhores "

Em março de 2020, Whindersson Nunes afirmou, que iria gravar um especial da Netflix em Manaus, no Teatro Amazonas, um dos pontos turísticos mais ilustres da cidade. As datas seriam dia 3, 4 e 5 de julho, do mesmo ano. No entanto, por conta da pandemia, não aconteceu.

“A cidade que eu escolhi para gravar meu próximo especial da Netflix foi Manaus. Será uma honra gravar meu show no Teatro Amazonas, 3, 4 e 5 de julho”, publicou no perfil oficial do Twitter.

Informações sobre a venda de ingressos ou se o evento será fechado para o público ainda não foram divulgados.

Titulo de Cidadão amazonense

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou, no dia 25 de agosto, Projeto que concede o título de Cidadão do Amazonas ao comediante e youtuber diante de todo o carinho que Whindersson já demonstrou ao povo amazonense ao longo da sua carreira além da ajuda crucial que o humorista prestou ao estado na crise de oxigênio os nortistas enfrentaram em janeiro deste ano.

O humorista usou o twitter dia 27 de agosto para fazer um apelo, pedindo mais um dia de gravação no Teatro "Como cidadão amazonense eu queria mais um dia no teatro pra gravar uma parada muito incrível, eu prometo que vai ser GENIAL, esse show tem mto significado pra mim, e a obra estaria completa se eu tivesse mais um dia", em seguida Nunes foi respondido pelo governador Wilson Lima: "Tá liberado, @whindersson É só marcar dia e horário. O povo do nosso estado abre as portas do Teatro Amazonas com muita alegria para você!".

Ultimo show em Manaus

A última vez que o humorista esteve em solo amazonense foi no dia 16 de novembro com o show “A Volta do Que Não Foi”, que lotou a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, localizada na Rua Loris Cordovil, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Esta foi a última apresentação desta turnê.

| Foto: Divulgação





Leia mais

Whindersson Nunes e Maria Lina anunciam fim do relacionamento

Whindersson queria filho no palco no show em Manaus; veja vídeo