Evaristo Costa conta que foi demitido da CNN quando estava de férias

Conhecido por atuar por anos na Rede Globo em um telejornal da tarde, o jornalista Evaristo Costa desabafou nas redes sociais e contou com detalhes como aconteceu a demissão pela CNN Brasil.

A demissão não foi de forma tão elegante quanto diz a nota divulgada à imprensa pelo canal. Pelo contrário: o apresentador descobriu que estava fora dos planos do canal pela TV.

“Ao voltar das férias, assistindo a nova chamada de programação da emissora notei a falta do meu programa”, revelou o ex-apresentador do Jornal Hoje, da Globo, no Instagram. E as surpresas não pararam por aí: “Liguei pra saber o motivo e fui informado que ele (o programa que Evaristo apresentava) havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços”, contou.

O jornalista recebeu apoio de diversos amigos da imprensa. Eles repudiaram a forma como Evaristo foi tratado e enviaram mensagens de carinho e respeito pela carreira do jornalista renomado.

O jornalista Donny Denucio, quem substituiu Evaristo na saída do telejornal, apoiou o colega de profissão e em tom otimista, desejou sucesso.

"Já compra um chip adicional, meu amigo. Vai faltar telefone e braço pra atender tanta ligação com novas propostas e contratantes!!", escreveu

A atriz Mariana Ruy Barbosa confirmou o carisma do apresentador e testificou que era fã. "Volta pra plim plim! Amava vc no jornal!!!!", enfatizou.

Até Marcos Mion, o novo contratado da Rede Globo, comentou sobre o assunto e disse que sabia bem o que era passar por essa situação.

"As emissoras de TV ainda precisam aprender a se desligar dos seus funcionários. É muito louco…eu que o diga! Mas, eu que o diga também que na sequência sempre vem algo MUITO MAIOR E MELHOR!", finalizou.

