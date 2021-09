“Dia 7 nos espera”: Latino faz paródia a favor de atos pró-Bolsonaro

Latino gravou o vídeo vestido com uma camiseta da seleção brasileira. | Foto: Divulgação

O cantor Latino, conhecido pelos hits "Renata, ingrata", "Festa no apê" e "Amigo fura olho", publicou um vídeo cantando uma versão no formato de paródia do seu sucesso “Me leva”.

O músico alterou a letra da canção para apoiar a manifestação pró-governo de Jair Bolsonaro (Sem partido), marcada para o feriado de 7 de setembro.

Latino gravou o vídeo vestido com uma camiseta da seleção brasileira, tocando violão e cantando a música.

Uma animação da bandeira do Brasil flamejando e a frase “É Hoje” com um coração amarelo aparecem na gravação.

Na publicação do vídeo no Instagram, o cantor escreveu que é patriota e não fica em cima do muro por conta de ideologias políticas.

“Oh baby me leva, me leva para as ruas, me leva. Dia sete nos espera, independência é o que sempre quis. Minha camisa é amarela”, diz letra da paródia cantada por Latino.

Sobre o apoio

O senador e filho do presidente, Flávio Bolsonaro, publicou o vídeo de Latino no seu Instagram com a legenda “Quem vai dia 7/Set comenta aí.”

Apoiadores do presidente organizam dois grandes atos para o próximo 7 de setembro, que contarão com caravanas de várias partes do Brasil. Um será em Brasília, pela manhã. O outro, na Avenida Paulista, no início da tarde. Bolsonaro já declarou que marcará presença em ambos.

Acompanhe vídeo publicado por Latino:

*Com informações do Metrópoles.

