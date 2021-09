"Nunca precisei deitar com macho de ninguém", alfineta Jojo Todynho

"Vocês acham mesmo que eu, Jordana, Jojo Todynho, preciso estar andando com macho dos outros?", disse Jojo nas redes sociais. | Foto: Divulgação

Jojo Todynho usou seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo seu novo affair, Márcio Felipe. Isso porque a ex-namorada dele, Izabelle Branquinho, o acusa de começar a se relacionar com a vencedora da Fazenda 12 enquanto ainda estava namorando com ela.

" Vocês acham mesmo que eu, Jordana, Jojo Todynho, preciso estar andando com macho dos outros? Nunca precisei me deitar com macho de ninguém, até porque eu tenho o homem que eu quero a hora que eu quero. Eu respeito pela educação que a minha avó e minha tia me deram. Nunca cobicei nada de ninguém, nunca mexi em nada de ninguém. Eu acredito que eu estou onde eu estou, porque eu soube plantar. Se eu estou colhendo, isso é mérito do meu esforço " Jojo Todynho, cantora

Na sequência, a cantora disse que está solteira e também não sabia que seu affair namorava outra pessoa.

"Eu tenho lido e ouvido muita coisa e estava passando por cima e eu prometi que nunca mais iria vir na internet brigar ou falar qualquer coisa, mas tem hora que não dá e eu não tenho paciência. Estou com a crise de ansiedade atacada. Então, vocês que vem no meu perfil me xingar, me respeitem. Eu não preciso andar com macho de ninguém. As pessoas andam com outdoor? Eu não sabia que ficante era namorado. Eu sou uma mulher solteira e eu conheci o digníssimo solteiro", disse.

"Lavem a boca para falar de mim"

Ela lembrou sua passagem no reality A Fazenda , que lhe rendeu o título de campeã no ano passado.

"Fiquei 4 meses dentro de um reality e ninguém teve o que falar aqui fora e nem lá dentro, porque o meu caráter é um só. Eu não finjo ser o que eu não sou. Não vem com hipocrisia aqui no meu perfil porque todo mundo tem o rabo sujo. Se eu não fosse quem eu sou ninguém estaria falando p**** nenhuma. Lavem a boca para falar de mim."

Por fim, ela pediu para que todos parem de ir no perfil da avó dela para comentar o caso. "Quem foi ou for lá escrever gracinha no perfil da minha vó , se ponha no seu lugar. Problema meu é meu. A minha avó é uma senhora de 78 anos, não se metam com a minha família. Mexer comigo é uma coisa, mas com a minha família o buraco é mais embaixo", concluiu.

