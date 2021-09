Jojo Todynho termina com namorado após descobrir caso com manicure

A manicure reconheceu Marcio em uma foto com Jojo e foi a público contar que estava com ele há um mês | Foto: Divulgação

O namoro de Jojo Todynho com Marcio Felipe durou pouco. De acordo com o jornal Extra, a campeã de 'A Fazenda' botou um ponto final na relação após descobrir que ele tinha um caso com a manicure Izabelle Branquinho.

Ainda segundo a publicação, Jojo estava completamente apaixonada pelo rapaz e ficou revoltada ao ter seu nome envolvido em mais um escândalo amoroso.

Quando Jojo publicou uma foto com o novo namorado, a manicure reconheceu Marcio e foi a público contar que estava com ele há um mês.

Ainda de acordo com o jornal Extra, antes de terminar, Jojo deu uma bronca em Márcio, mas o rapaz segue tentando reverter a situação e quer provar para ela que a manicure está mentindo.

Para isso, chegou a postar um vídeo dizendo que não tinha nada com Izabelle, mas apagou posteriormente.

A manicure, no entanto, mostrou imagens dele na cama dela.

