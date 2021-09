Luíza Sonza revela que já recebeu fotos de armas como ameaça

Cantora Luísa Sonza | Foto: Divulgação

Luísa Sonza voltou a falar sobre os ataques que tem sofrido na web.

A declaração foi feita durante um bate-papo com Tata Estaniecki e Bruna Unzueta no podcast Poddelas. De acordo com a jovem, alguns processos judiciais tiveram que ser abertos.

"Qualquer coisa da minha vida, que está ao vivo, eu fico pensando o tempo todo que as pessoas estão me xingando muito e que a galera vai acabar comigo no outro dia. Eu tenho um monte de problemas assim na minha cabeça", disse ela.

Sonza também comentou que já recebeu ameaças de morte.

"Tem um monte [de processo]. Processei muita gente, tem bastante. Tem ameaças de morte. Quando a ameaça é real tem que fazer boletim de ocorrência. Já recebi foto de arma, minha família também. Eu tenho que cuidar [para evitar ataques]", acrescentou.

"Eu entendo que cada um entrega o que pode na vida. Se as pessoas estão me entregando isso, é porque elas não estão bem, aprendi a entender as pessoas. Talvez um dia eu possa não estar bem e fazer uma merda com o outro", finalizou Luísa.

