Neymar Jr teria ficado com Jade Picon em festa; confira

| Foto: Divulgação

Parece que nem tudo foi tão decepcionante no último domingo (5), após a não realização do jogo entre Brasil x Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O “pós-jogo” dos jogadores da seleção foi em uma festa, e nela, Neymar teria se envolvido com a influencer Jade Picon, recém-solteira após o fim do namoro com João Guilherme.

Segundo o instagram “Gossip do Dia”, Neymar e Jade resolveram se conhecer melhor na festa realizada pela irmã do jogador, Rafaella Santos, e de fato, a modelo publicou vídeos na casa em que o evento aconteceu. A suposta affair de Neymar, Bruna Biancardi, não estava na festa.

Outro fato fez com que o assunto repercutisse cada vez mais, ao longo do dia. João Guilherme, ex de Jade, publicou uma caixinha de perguntas e no printscreen publicado por ele, havia uma imagem de uma suposta cobrança à alguma pessoa por uma ficada, da seguinte forma:

“Descobri quem você ficou. Obrigada de nada. Você é meio doida da cabeça, realmente não te conheço, mas parabéns foi um ótimo jeito de alimentar seu ego, uma pena terminarmos assim, mesmo", dizia ele. O telefone que aparecia ao lado era mesmo de Jade, segundo apurou o “TV POP”.

Para finalizar e confirmar a situação, João deu unfollow em Neymar no Instagram e publicou algumas indiretas em seu Twitter dizendo que “não ia dormir em posição fetal” e que iria “virar cantor sertanejo”, dando a entender que era para a situação envolvendo o jogador do PSG.

Neymar tem pela frente, na quinta-feira (9), um duelo contra o Peru, na Arena Pernambuco, em partida válida pelas Eliminatórias. O Brasil segue na liderança com 7 vitórias, em 7 jogos disputados.

Leia mais:

Quem é Bruna Biancardi, novo affair de Neymar

Após reencontro tenso, Marquezine e Neymar se encontram novamente