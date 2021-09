João Guilherme vaza mensagens com Jade Picon sobre "ficada" com Neymar

| Foto: Divulgação

João Guilherme revelou, sem querer, uma conversa de WhatsApp com uma ex-namorada Jade Picon. Segundo internautas, tratava-se da própria Jade, que teria comparecido a uma festa na casa de Rafaella, irmã de Neymar, em Alphaville. De acordo com informações do perfil Gossip do Dia, no Instagram, ela e o jogador acabaram ficando no evento.

Na troca de mensagens, o irmão de Zé Felipe lamenta a notícia: "Descobri quem você ficou. Obrigada de nada. Você é meio doida da cabeça, realmente não te conheço. Meus parabéns, foi um ótimo jeito de alimentar seu ego. Uma pena terminarmos assim, mesmo mesmo mesmo", escreve o ator, sem receber resposta.

João Guilherme revelou conversa após brincadeira nos stories

O print da conversa com Jade Picon, salvo na galeria de fotos do celular do ator, acabou sendo revelado porque João Guilherme propôs uma brincadeira com os seguidores: ele perguntou o que as pessoas gostariam de ver em seu celular.

Um internauta, então, pediu para ver o rolo de câmera, o que incentivou o artista a vazar não apenas a conversa com Jade, mas também outros dados sigilosos, como um PIX de dono desconhecido, uma conversa de Dia dos Pais com Leonardo, outra com Maisa, e até um número de telefone, vinculado mais tarde a própria Jade, de acordo com seguidores.

Essa não é a primeira vez que João Guilherme vaza dados de pessoas próximas. O ator já deixou escapar o celular de Zé Felipe anteriormente.

