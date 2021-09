Veja quem serão os participantes de "A Fazenda 13"

A Record TV confirmou alguns nomes no elenco | Foto: Reprodução

A lista mais esperada para a próxima edição do reality show A Fazenda foi divulgada. Porém, não será possível entregar tudo de uma vez.

A Record TV confirmou alguns nomes no elenco , na manhã desta quinta-feira (9) durante o programa "Hoje em Dia". O reality estreia no dia 14 de setembro.

Confira a lista:

Mussunzinho

| Foto:

Filho do humorista Mussum, o ator de 28 anos, disse que quer mostrar sua personalidade para o público, que só o conhece por personagens.







Tati Quebra Barraco

| Foto:

A expectativa para que cantora aceitasse participar de algum reality sho sempre foi grande e dessa vez o boato se concretizou. A funkeira Tati Quebra-Barraco disse que gostou das participações de Viviane Araújo, Nicole Bahls e Andressa Urach em outras edições do programa, e prometeu honrar o próprio nome em "A Fazenda".







Nego do Borel

| Foto:

O cantor de 29 anos, envolvido em várias polêmicas e processos judiciais nos últimos anos está confirmadíssimo no elenco de "A Fazenda" deste ano, Nego do Borel disse que não pode abordar todos os assuntos dentro do reality, mas que foi injustiçado e que quer mostrar sua personalidade para os fãs.





Victor Pecoraro

| Foto:

O ator Victor Pecoraro, contratado da Record TV, atuou na novela Gênesis, está em seu terceiro reality.

Arcrebiano

| Foto:

Arcrebiano Araújo, ou Bil Araújo como é mais conhecido está em seu terceiro reality apenas em 2021, o ex-bbb garantiu que desta vez não irá desistir do programa.





Liziane Gutierrez

| Foto:

Liziane é modelo, tem 35 anos, e viralizou ao ser flagrada atacando agentes da Vigilância Sanitária por interromperem uma festa clandestina em São Paulo durante a pandemia do novo coronavírus , a modelo é bolsonarista e já foi candidata (desclassificada) do concurso Miss Bumbum.





Leia mais

Reality "A Fazenda 13" quer participação de Ruivinha de Marte

Jojo Todynho termina com namorado após descobrir caso com manicure





Duda Castro disse que vai expor todas as mentiras do cantor Biel