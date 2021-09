Whindersson lança episódio de série em Presidente Figueiredo

O humorista segue até o município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas | Foto: Divulgação

PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM) - Uma viagem ao redor do mundo. É assim que o humorista Whindersson Nunes assina uma série escolhida para inaugurar o selo Youtube Originals, ligado a plataforma, que segue modelos de canais de streaming.

Ele é o dono de um dos maiores canais brasileiros no Youtube e vai mostrar essas viagens ao lado de celebridades e amigos, com o título “Whindersson – Próxima Parada”.

Dentre as celebridades participantes do projeto estão Pabllo Vittar, Larissa Manoela, Fiuk e muito mais.

No Amazonas

A segunda temporada da série foi lançada nesta segunda-feira (6) e aborda as belezas e recursos naturais do Amazonas. Um dos episódios é o “Nascido para ser Selvagem”, realizado em Presidente Figueiredo ao lado de amigos, em um teste de sobrevivência na selva.

Lá, eles se encontram com dois indígenas. Uma delas, campeã sul-americana de tiro com arco, que ensina Whindersson como se atira com arco e flecha.

A primeira temporada da série contou com 8 episódios e agora, com a segunda temporada, Whindersson lançou nesta segunda-feira, (6), o episódio que mostra um pouco mais sobre as belezas e os recursos naturais que o Amazonas dispõe.

“Eu não sabia nem como era o tamanho de um arco e flecha de verdade, é de um tamanho de uma pessoa”, disse o humorista.

Whindersson Nunes também veio a Manaus e conheceu humoristas da terra.

Outras produções

Mais canais têm participação no Originals. “O Novo Futuro Ex-Ator do Porta” pertencerá ao Porta dos Fundos, na busca por um novo talento do humor, bem como a jornalista de finanças Nathalia Arcuri com o “One Billion Women World Tour”.

