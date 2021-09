Tiago Leifert anuncia saída da Globo após quase 16 anos

Leifert fez comunicado nesta quinta-feira | Foto: Divulgação

O apresentador Tiago Leifert, anunciou via redes sociais sua saída da Rede Globo, no final deste ano, o apresentador preferiu não renovar seu contrato com a empresa. Ele apresentará a décima temporada do ‘The Voice Brasil’ na TV Globo até o dia 23 de dezembro e os novos apresentadores de 2022 do ‘Big Brother Brasil’ e do ‘The Voice Brasil’ ainda serão definidos.

Em comunicado, Leifert deixou as portas abertas para futuras parcerias.

“A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora! A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo.

“Eu tenho um caso de amor com a Globo. E por isso saio com a absoluta certeza de que posso me dar esse tempo e de que vou continuar sendo bem-vindo aqui a qualquer momento. Meu muito obrigado a todos que estiveram comigo. E em especial ao público, que sempre me acolheu”.





Durante a edição deste ano do Big Brother vários portais de fofoca anunciaram que essa seria a última edição do reality que Tiago comandaria, o apresentador usou seu instagram para negar as especulações: "Fiquei sabendo que deram uma notícia que na terça-feira eu pedi para sair do Big Brother por desgaste emocional", disse nas redes sociais. "Não é verdade. Isso não aconteceu."

"Não pedi para sair do BBB, não estou com esse plano", afirmou. "Estou amando fazer o BBB, como sempre. Amava como telespectador e amo fazer o programa."

Com a dança das cadeiras que houve com a saída de Fausto Silva do Domingão, Leifert substituiu Fausto durante alguns programas até a globo bater o martelo para que iria ocupar a grade de domingo na emissora. Muito se especulou de que Tiago sairia do BBB para ocupar o espaço de sábado deixado por Luciano Huck, que agora aos domingos com o Domingão do Huck, o que mão se concretizou já que Marcos Mion está no comando do Caldeirão.

Trajetória

Tiago Rodrigues de Leifert, 41 anos, nasceu em São Paulo, aos 16 anos ele estreava na TV Record como repórter amador do programa "Desafio do Gelo", chegou à Rede Globo aos 25 anos, formado em jornalismo Leifert ficou nove anos na editoria de esporte, começou pelo SporTV, cobriu 3 Copas do Mundo, apresentou o Globo Esporte SP, Esporte Espetacular, Zero 1, até chegar em 2017 e migrar para o entretenimento no comando do Big Brother Brasil e posteriormente no comando do The Voice e do The Voice Kids.

