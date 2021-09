Tiago Leifert participa do programa de Ana Maria após pedir demissão

Assim como Boninho, que elogiou Tiago Leifert após apresentador confirmar sua saída da TV Globo, Ana Maria Braga também mandou um recado especial para o colega de emissora, aproveitando para anunciar que ele será seu convidado no "Mais Você" de amanhã.

"Eu convidei e ele aceitou! Todo mundo sabe da minha admiração pelo profissionalismo e competência dessa pessoa! Amanhã tem café da manhã com Tiago Leifert no Mais Você", escreveu Ana nas redes sociais, usando uma foto em que aparece ao lado do apresentador.

Tiago Leifert deixa a Globo após quase 16 anos

O apresentador de 41 anos usou as redes sociais para confirmar que irá deixar a Rede Globo após a apresentação do "The Voice Brasil", no mês de dezembro. Tiago Leifert diz que chegou a hora de mudar de ares em sua carreira profissional toda vivida na emissora carioca.

"Na minha vida pessoal, eu já obviamente passei por esse momento, meus cabelos (ou a ausência deles) não mentem: tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional... esse momento chegou. Em dezembro vou me despedir da casa que eu amo", escreveu no Instagram.

