Tiago Leifert explica saída da Globo "Minha missão aqui está cumprida"

Tiago Leifert não renovou seu contrato com a Globo e está de saída da emissora no fim deste ano. | Foto: divulgação





Em conversa na manhã desta sexta-feira (10), com Ana Maria Braga no "Mais Você'" Tiago Leifert, contou um pouco mais sobre sua escolha de sair da Rede Globo após quase 16 anos de emissora.

" Se for pegar a primeira vez que eu tive uma sensação dessa, faz muito tempo, pelo menos quatro anos. Mas eu soterrei. A minha história mesmo começa 20 anos atrás, quando me mudo pros Estados Unidos. Meu objetivo era trabalhar no esporte na Globo " Tiago Leifert, apresentador

"Tive uma vida de atleta. Na véspera do 'The Voice' ou do 'Big Brother', eu não saía. Essa obsessão sempre, trabalhando muito, sem férias. Minha grande epifania no ano passado, 'BBB 20', minha esposa grávida. O programa tinha sido grande e eu não estava feliz", ele conta.

Leifer disse em entrevista à Ana Maria que em 2020, mesmo com uma edição histórica no BIg Brother, ele não estava feliz | Foto: divulgação

O apresentador diz que não conseguiu comemorar os recordes do "BBB20" e nem o sucesso que foi a edição.

"Me perguntava 'quando eu vou comemorar a vitória?' É agora, minha mulher está grávida, tem tanta coisa que eu quero aprender, tanta coisa maravilhosa, quero voltar a estudar", disse.

Tiago Rodrigues de Leifert, 41 anos, nasceu em São Paulo, aos 16 anos ele estreava na TV Record como repórter amador do programa "Desafio do Gelo", chegou à Rede Globo aos 25 anos, formado em jornalismo Leifert ficou nove anos na editoria de esporte, começou pelo SporTV, cobriu 3 Copas do Mundo, apresentou o Globo Esporte SP, Esporte Espetacular, Zero 1, até chegar em 2017 e migrar para o entretenimento no comando do Big Brother Brasil e posteriormente no comando do The Voice e do The Voice Kids.

Leia mais

Tiago Leifert anuncia saída da Globo após quase 16 anos

Veja quem serão os participantes de "A Fazenda 13"

Saiba quem substituirá Faustão aos domingos