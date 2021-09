Tiago Leifert desmente fake news sobre treta com a Globo

| Foto: Reprodução





Brasil - Após anúncio de saída da Rede Globo dois dias atrás, Tiago Leifert usou seu Instagram, na noite desse sábado (11), para negar que tenha negociação com outra emissora ou tenha intenção de trabalhar no ano que vem. Em meio à série de especulações por internautas, o apresentador afirmou ter tomado conhecimento dos boatos sobre seu futuro e deixou claro que as histórias não passam de invenção.

" Pessoa: o ‘verdadeiro motivo da saída de Leifert’ é aquele que eu contei na Ana Maria. Qualquer outro é invenção. Pode ser que não dê clique e pareça monótono, mas é o meu motivo. É meu. A fonte sou eu. A única possível neste caso porque é a minha vida " , disparou.

Tiago, que já declarou que vai passar por um ano sabático ao lado da família, disse que sua história não trouxe “fogo no parquinho”: “A história seria mais saborosa com um grande escândalo envolvendo vaidades e milhões de reais. Eu sei. Também acho, mas infelizmente vou ficar devendo essa para vocês”.

O nome de Leifert está envolvido em dois boatos: um diz que o apresentador teve uma conversa inicial com a Band para ter um programa nas noites de domingo, já a outra especulação informa que o jornalista cogita abrir uma produtora para investir em seu conhecimento de conteúdo para internet.

*Com informações do Metrópoles

