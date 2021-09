Após ameaças do CDN, MC Poze cancela show em Manaus

O cancelamento do show foi após as ameaças que o funkeiro vem sofrendo de uma facção amazonense | Foto: Reprodução

Brasil - Após ameaças de morte da facção Cartel do Norte (CDN) , o cantor de funk MC Poze cancelou o show que faria em Manaus no dia 22 de outubro. O evento aconteceria na casa de shows 'Forro de Nós', o mesmo lugar em que o cantor de forró, Romarinho Mec , comemorou o aniversário horas antes de ser morto.

O anúncio foi divulgado nas redes sociais da 'Forró de Nós' e o cancelamento foi motivado pela segurança e a integridade do público e do cantor.

Confira a nota:

O funkeiro, que possui mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, foi ameaçado de morte pela facção CDN em postagens no Facebook. A organização afirmou que caso o cantor aparecesse para se apresentar na capital amazonense, ele seria morto, assim como Romarinho Mec, o "Bruxo do Forró".

A casa de show 'Forro de Nós' é localizada na avenida do Turismo bairro Tarumã, zona oeste da capital, e a apresentação do funkeiro era esperada há alguns meses pelo público amazonense. Os ingressos ainda não estavam a venda, pois seriam vendidos na casa de show apenas no dia do evento.

