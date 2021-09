Recaída? Whindersson e Luísa se encontram em hotel no RJ

Whindersson e Luísa começaram o relacionamento em 2016 | Foto: divulgação

Whindersson Nunes esteve no Rio de Janeiro, na semana passada e a razão pela qual o humorista tenha passado pela capital fluminense pode ter tido um razão especial. Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, Nunes teria vindo encontrar a ex-mulher, Luísa Sonza, em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A reserva do quarto teria sido feita no nome do empresário de Whindersson, para não chamar atenção. As assessorias dos artistas ainda não se pronunciaram sobre a história.

Whindersson e Luísa se casaram em fevereiro de 2018 em uma cerimônia emocionante em Alagoas. | Foto: divulgação

Whindersson e Luísa terminaram o casamento em abril de 2020, a cantora logo em seguida assumiu relacionamento com Vitão, meses depois Whindersson começou a namorar a influenciadora Maria Lina com quem teve seu primeiro filho, João Miguel falecido dias após seu nascimento prematuro.

