Anitta se torna a primeira brasileira a se apresentar no VMA; veja

A brasileira fez história na apresentação | Foto: Reprodução/MTV

Anitta fez história mais uma vez na noite deste domingo (12) ao ser a primeira brasileira a se apresentar no MTV Video Music Awards (VMA). Além disso, a cantora foi a artista da premiação mais comentada da noite e foi eleita uma das celebridades mais bem vestidas pela revista semanal Billboard.

A artista está dedicada a alavancar a carreira internacional e já começa a colher os frutos. Ela usou um vestido assinado pela designer sul-coreana Miss Sohee, que foi feito exclusivamente para ela.

Anitta foi eleita uma das celebridades mais bem vestidas pela revista semanal Billboard | Foto: Getty Images

Anitta apresentou o seu single em inglês "Girl From Rio" e o show não foi transmitido no Brasil, o que causou revolta no público brasileiro, já que foi durante o intervalo do evento. A MTV publicou a apresentação no canal do Youtube.

"É a primeira vez de um artista brasileiro no evento, então, estou muito feliz. Vou mostrar minhas duas personas. A primeira é a Larissa, na minha casa, e daí vem a Anitta, diva".

Anitta vem consolidando cada vez mais sua carreira internacional e seu trabalho rendeu, em abril deste ano, o prêmio de “Melhor Artista Feminina” no Latin American Music Awards 2021.

A artista ainda deve se apresentar em um evento privado da Billboard Latin Music Awards marcado para o dia 22 de setembro. É provável que a cantora apresente o próximo single do álbum "Girl From Rio", que ainda não tem data para lançamento, durante a ocasião.

Anitta no MET Gala

A brasileira ainda marcará presença e se apresentará no Met Gala, um dos eventos mais importantes e exclusivos do mundo da moda, na noite desta segunda-feira (13).

Um dos pontos que chamam atenção no Met Gala são os looks dos famosos, que leva artistas como Lady Gaga, Beyoncé e Madonna ao mesmo espaço. Anitta terá o seu escolhido por ninguém menos que Anna Wintour, ícone de moda, organizadora do evento e editora chefe da Vogue americana.

O intuito do evento é angariar fundos para o Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Nas redes sociais a presença de Anitta já está gerando bastante comoção

