Na Europa, Alok retorna aos palcos e pede “amor” aos indígenas

Durante uma hora e vinte minutos, Alok incendiou as milhares de pessoas presentes no show | Foto: MNO Photo

Alok, vacinado, se apresentou no palco principal do último dia do Untold Festival - um dos principais eventos europeus de música eletrônica realizado na Transilvânia, Romênia.

O DJ iniciou sua performance da turnê "All we have is now" com um mashup dos refrões de "Byob", "Fuego" e "The wall" acompanhado de efeitos luminosos de alta tecnologia.

Durante uma hora e vinte minutos, Alok incendiou as milhares de pessoas presentes no show (estima-se cerca de cem mil, além de outras cem mil que acompanhavam a transmissão ao vivo pelo canal do Youtube de Alok) e mostrou o porquê é considerado um dos melhores DJs do mundo.

Com a temperatura nas alturas, Alok convidou a cantora romênia Inna para subir ao palco e fazer os vocais de "It don't matter", single lançado em maio deste ano com Soffi Tukker, Inna e Alok.

Alok convidou a cantora romênia Inna para subir ao palco | Foto: MNO Photo

Um dos momentos simbólicos da apresentação foi a execução pela primeira vez de uma das faixas gravadas com povos indígenas brasileiros e que será lançada oficialmente no ano que vem.

"Este som eu fiz com uma tribo indígena do Brasil. Então, levante suas mãos e demonstre seu amor pelos povos indígenas", disse Alok enquanto tocava sua versão de um canto da tribo Kariri Xocó produzida junto ao mestre de canto e dança

Atualmente Alok ocupa a quinta posição de melhor DJ do mundo no ranking da revista DJ Mag. As votações para a premiação de 2021 já estão abertas e podem ser feitaspelo site www.votealok.com até o dia 22 deste mês.

