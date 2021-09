Jojo Todynho perdoa traição e aluga apartamento para novo namorado

Jojo Todynho e novo namorado. | Foto: Divulgação

Parece que o clima de romance tomou conta de Jojo Todynho, duas semanas após revelar a identidade do novo namorado, a funkeira o presenteou com um novo apartamento de aluguel, segundo informações de Fábia Oliveira.

Ainda de acordo com a jornalista do O Dia, Jojo teria tirado Marcio Felipe da favela para morar em um imóvel financiado por ela, no bairro da Taquara, Rio de Janeiro.

A distância do amado teria motivado a cantora a alugar o "apê", já que ela mora com uma amiga no mesmo bairro enquanto sua mansão é reformada.

No entanto, Jojo Todynho negou as informações em resposta à jornalista e disse que apenas apresentou a corretora para o namorado.

Mas, segundo a colunista, uma fonte teria confirmado que ela chegou a dar o cheque de caução, onde garante três meses de aluguel.

