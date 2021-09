Vídeo: McGregor e namorado de Meghan Fox brigam no VMA; veja

Segundo o Page Six, apesar de não ter golpeado o cantor, o astro do UFC teria jogado sua bebida nele | Foto: Reprodução

O cantor Colson Baker, mais conhecido pelo nome artístico Machine Gun Kelly, e Conor McGregor protagonizaram um verdadeiro barraco no MTV Video Music Awards – VMA 2021, neste domingo (12).

Os dois se desentenderam no tapete vermelho e o lutador precisou ser contido por seguranças.

De acordo com o TMZ, a briga começou quando Conor foi dizer “oi” para o namorado de Megan Fox. Ele teria estendido a mão e caminhado em direção ao artista, mas MGK teria dito algo a seus seguranças, que afastaram o atleta.

Veja o vídeo da confusão:





Connor ainda teria insistido para tirar uma foto com o astro e recebido um “não” como resposta. Logo, o momento evoluiu para uma briga generalizada, com direito a tentativas de socos e pontapés por parte do jogador.

Segundo o Page Six, apesar de não ter golpeado o cantor, o astro do UFC teria jogado sua bebida nele.

“Todos estavam gritando”, contou um informante. “[McGregor] estava pronto para disparar socos. Os seguranças estavam tendo trabalho para segurá-lo”, narrou o insider.

