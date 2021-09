Tadeu Schmidt pode ser o novo apresentador do 'BBB', diz site

Tadeu Schmidt deve ser o novo apresentador da temporada 2022 do 'Big Brother Brasil'.

Segundo informações do site TV Pop, a TV Globo fez o convite ao jornalista logo após a confirmação da saída de Tiago Leifert, que fica no ar na emissora até a décima edição do 'The Voice Brasil'.

Com isso, Tadeu ficaria no 'Fantástico' até fim deste ano.

Fontes do TV Pop disseram que o jornalista pediu mais tempo para pensar na proposta e dar uma resposta aos executivos logo em breve.

*Com informações da assessoria

