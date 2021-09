Bárbara Borges fala de alcoolismo: 'às vezes tenho recaídas'

Atriz Bárbara Borges. | Foto: divulgação

A atriz Bárbara Borges, que enfrentou o alcoolismo, falou sobre o processo da doença em podcast. A atriz explicou o que a motivou tornar público o fato, em 2019. Na época, Bárbara decidiu compartilhar um relato nas redes sociais sobre o fato de estar sem beber há quatro meses.

"Quando me tornei mãe (de Martin Bem e Theo Bem), senti essa necessidade de afastar o meu lado atriz e minha persona veio mais à tona. Então, comecei a falar sobre assuntos que eu estava descobrindo enquanto mãe, enquanto Bárbara (...) Fui me revelando para quem me acompanhava. E foram momentos muito complexos que eu estava vivendo também, porque a maternidade trouxe aquela sensação de que, de repente, eu estava vivendo uma nova fase e tinha que me entender nela", iniciou. Nessa época, ela percebeu, com o apoio da psicoterapia, que enfrentava alguns abusos. "Antes era só beber e ficar de boa, como todo mundo bebe, brinca e socializa. Só que, durante a maternidade, eu estava vivendo um momento muito difícil no meu casamento, comecei a observar que tinha alguns abusos. Aí fiz um post falando que eu estava deixando de lado a minha relação de exagero com o álcool", continuou.

Sobre o momento atual, a atriz afirmou que está em processo de recuperação. "Estou me salvando, mas tenho recaídas. Estou em processo, vivendo. E hoje, descobri que a relação que eu estava vivendo antes era tóxica de um modo geral, eu precisava me tirar dela. Também estava sendo tóxica comigo. Então, graças a muita terapia e ao meu trabalho com espiritualidade, me sinto à vontade para falar que não estou aqui para salvar ninguém. Posso ajudar a inspirar pessoas a buscarem o caminho delas, a buscarem ajuda. E eu continuo seguindo a minha vida, com altos e baixos", analisou.





Leia mais:

Grupos de pessoas são mais suscetíveis aos efeitos do álcool

Ação em Manaus alerta sobre os perigos do consumo excessivo do álcool