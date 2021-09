Whindersson Nunes desmente rumor de que teria se encontrado com Luísa

O comediante de 26 anos ainda rebateu | Foto: Reprodução

Whindersson Nunes desmentiu os boatos sobre ter viajado para o Rio de Janeiro para encontrar a ex-mulher, Luísa Sonza. No Twitter, ele ainda disse ser cansativo ter que desmentir notícias falsas e criticou a colunista que espalhou a informação na internet.



"Como sei que não adianta ficar desmentindo tudo todo dia, queria pedir um favor a todos os artistas que já foram prejudicados por notícias imaginárias e falsas dela [jornalista]. Me chamem no WhatsApp, vamos montar um documento que ou vai ela parar com isso, ou vira roteirista de ficção."

O comediante de 26 anos ainda rebateu, de forma atravessada, um perfil no Twitter que disse que "quando começam os boatos, é verdade". "Boatos que to comendo seu c*", escreveu Whindersson Nunes na rede social.

Discussão com Felipe Neto

Afiado, na semana passada o humorista se envolveu em uma discussão com Felipe Neto. Os youtubers, que já tinham se "estranhado" antes, jogaram indiretas um ao outro na noite de ontem até a manhã de hoje. O motivo do início da treta? Futebol.

*Com informações da TV E FAMOSOS