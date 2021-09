Virgínia fala sobre piora na saúde do pai: 'Notícias não são boas'

Virgínia Fonseca e Mario Serrão | Foto: Divulgação

Virgínia Fonseca atualizou os fãs sobre o estado de saúde do pai nesta terça-feira (14). De acordo com a influencer, Mario Serrão voltou ao hospital mesmo após a alta médica por conta da piora no quadro.

"Estou indo para o hospital ver meu pai. Notícias não são boas. peço orações de todos vocês, por favor", disse a youtuber, que é casada com Zé Felipe.

No final de agosto, Vírginia tinha celebrado a alta do pai, que estava internado há um mês com um quadro grave de pneumonia.

Ela explicou para os fãs que resolver não contar que ele tinha retornado ao hospital.



"Uns dias atrás ele voltou para o hospital. Não comentei nada pois prometi a mim mesma que só iria falar se fosse algo bom. E na minha cabeça, ele iria voltar para casa o quanto antes, bem, para a gente fazer nossa viagem para praia", revelou.

