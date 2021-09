Perdeu o MET Gala 2021? Confira looks das famosas no baile

O evento arrecada fundos para o Costume Institute | Foto: Reprodução

Nesta última segunda-feira (14), aconteceu a primeira parte de um dos maiores eventos da moda, o baile anual do Metropolitan Museum of Art, conhecido como MET Gala.



O evento arrecada fundos para o Costume Institute e comemora em grande estilo a abertura da exposição deste departamento de moda do MET.

Após dois anos sem o baile beneficente, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o tema de 2021 foi "In America: A Lexicon of Fashion", em homenagem ao estilo e moda americana.

O MET Gala foi apresentado pela editora-chefe da Vogue americana, Anna Wintour. Além disso, o evento contou com as estrelas Billie Eilish, Titomthée Chalamet, Naomi Osaka e Amanda Gorman como co-apresentadores. Sobre estas participações mais do que especiais, a Vogue anunciou: "Cada um dos quatro co-apresentadores do MET abraça o fator que define o estilo americano. Eles abordam o conceito de maneiras diferentes, mas compartilham a paixão de se expressarem através de roupas que se conectam através do tema da exibição".

Como de costume, as celebridades apostaram em grandes grifes para desfilar no tapete vermelho, como Balenciaga, Versace e Givenchy. Representando o Brasil, Anitta arrasou em um vestido preto nada básico de Peter Dunas. Confira os principais looks da primeira parte do MET Gala 2021:

Anna Wintour

Anna Wintour | Foto: divulgação

Anitta



Anitta | Foto: divulgação

Kim Kardashian



Kim Kardashian | Foto: divulgação

Billie Eilish



Billie Eilish | Foto: divulgação

Barbie Ferreira



Barbie Ferreira | Foto: divulgação

Rihanna e A$AP Rocky



Rihanna e A$AP Rocky | Foto: divulgação

Hunter Schafer

Hunter Schafer | Foto: divulgação

Lil Nas X



Lil Nas X | Foto: divulgação

Grimes



Grimes | Foto: divulgação

Amanda Gorman



Amanda Gorman | Foto: divulgação

Naomi Osaka



Naomi Osaka | Foto: divulgação

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet | Foto: divulgação

Hailey e Justin Bieber



Hailey e Justin Bieber | Foto: divulgação

Emma Chamberlain



Emma Chamberlain | Foto: divulgação

Lorde



Lorde | Foto: divulgação

Kristen Stewart



Kristen Stewart | Foto: divulgação

Maisie Williams



Maisie Williams | Foto: divulgação

