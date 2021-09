Grazi Massafera curte praia em Portugal após término com Caio Castro

Grazi Massafera, que recentemente terminou o relacionamento com Caio Castro, está curtindo uma viagem pela Europa. A atriz de 39 anos compartilhou fotos em que aparece na Praia da Ursa, em Portugal.

"Agindo naturalmente", brincou Grazi na legenda de uma das postagens feitas nos Stories do Instagram. A artista posou com um biquíni preto e exaltou as belas paisagens da região.

Os primeiros registros da presença de Grazi Massafera em Portugal foram postados na última quinta-feira (9). A atriz mostrou fotos passeando ao lado da amiga, Marcella Klimovicz, na cidade portuguesa Fátima. No último sábado (11), Grazi Massafera curtiu a noite acompanhada de outros atores em Paris, França. Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Ricardo Pereira estiveram na confraternização.

Grazi Massafera | Foto: Reprodução

Caio Castro desativou o perfil no Instagram durante o sábado (11), mas o fato não tem relação com o término do relacionamento. O ator está participando de uma ação para incentivar a população a se vacinar contra a covid-19.



Leia Mais