MC Biel diz ter sido expulso de restaurante após usar traje inadequado

O cantor Biel relatou uma situação desconfortável que sofreu junto com a namorada Tays Reis. Ele contou, em uma série de postagens em seus stories do Instagram, que foi expulso de um restaurante após tirar o blazer e ficar só de regata no estabelecimento.

“Tinha mulher de vestido de alça mostrando muito mais pele do que eu. Mas ele [gerente] falou que comigo era diferente. Por quê? Por causa da tatuagem? Por que eu tenho os dois braços fechados? Qual é a diferença?”, questionou o cantor.

“Quer falar em esporte fino? Eu não posso mostrar a pele, mas olha como eles divulgam o restaurante”, continuou. Biel aparece de tênis, calça social preta, regata e blazer brancos. O restaurante que o artista ia jantar com a namorada era no Terraço Itália, em São Paulo.

Em nota, o Terraço Itália diz que não expulsou o cantor e que ele agiu de maneira “deselegante” com os funcionários.

“Lamentamos o ocorrido com o cantor Biel que não atendeu na segunda (13) no horário do jantar, as exigências necessárias para permanência no Terraço Itália. Compartilhamos em nossas reservas a informação sobre o dress code exigido para os que desejam frequentar o restaurante. A nossa equipe pediu educadamente para que o cliente vestisse o blazer, pois somente regata não comporta aos requisitos exigidos para todos que desejam ter uma experiência no local, porém o mesmo se recusou agindo de forma deselegante com os nossos funcionários. E não foi expulso, saiu por vontade própria.”

